شكرا لقرائتكم خبر عن الحب والكوكاتيل والغولدن تبهر زائري معرض "متحدون" للطيور الزينة بالقطيف والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قدم 6 أندية سعودية للطيور على مستوى المملكة 1200 طير من أصناف متعددة ومختلفة، تنافسوا في معرض ”متحدون“ الذي أقيم في صالة نادي الترجي بالقطيف، وتنافس الطيور جميعهم للفوز بعدد 6 طيور ليتوج أصحابها ببطل فعالية متحدون الثاني للطيور على مستوى المملكة.

ويأتي هذا الحدث ليرسّخ ثقافة تربية الطيور، ويشجّع على تبادل الخبرات، ويعرض سلالات نادرة، في أجواء تنافسية إيجابية للفوز بجوائز أفضل الطيور.

وشهد المعرض مشاركة واسعة من أندية متخصصة بتربية أنواع مختلفة من الطيور، مثل: طيور الحب، والكوكاتيل، والجاو، والغولدن فينش، والزبيرا، والبادجي. وزاد من أهمية المعرض حضور لجنة تحكيم دولية من الخبراء، مما أثرى التنوع المعرفي في مجال تربية الطيور.



من جانبه أكد إداري معرض متحدون السنوي الثاني وعضو النادي السعودي لطيور البادجي وعضو النادي السعودي لطيور الحب حسين القيصوم، أن هذا المعرض السنوي الثاني ”متحدون“ الذي يشارك فيه نخبة من المربين والمهتمين بالطيور من المنطقة الشرقية ومن مختلف نواحي المملكة ويعد أكبر معرض لطيور الزينة في المملكة والذي يضم 6 أندية من المملكة منهم النادي السعودي للبادجي، والنادي السعودي لطيور الحب، والنادي السعودي لطيور الزيبرا، والنادي السعودي للجاوا، والنادي السعودي للقولديان فنش، والنادي السعودي للكوكاتيل، والفريق النسائي فريق فاميلي تيمز للطيور الناطقة.

ولفت أن عدد المشاركين في هذا المعرض أكثر من 250 مشارك، بعدد الطيور 1200 طير مشارك، وفي كل نادي ينتخب طيور للفوز ثم يختار من هذه النخبة بطل للقسم وبذلك يتواجد عندنا 6 أندية مشاركة من طيور مختلفة فيكون هناك 6 طيور فائزة في نهاية المعرض ويكون هم الأبطال على مستوى المملكة، وأقيمت المسابقة بوجود أكثر من 13 محكمًا منهم، حكام وطنيين من المملكة العربية من جانبه أكد إداري معرض متحدون السنوي الثاني وعضو النادي السعودي لطيور البادجي وعضو النادي السعودي لطيور الحب حسين القيصوم، أن هذا المعرض السنوي الثاني ”متحدون“ الذي يشارك فيه نخبة من المربين والمهتمين بالطيور من المنطقة الشرقية ومن مختلف نواحي المملكة ويعد أكبر معرض لطيور الزينة في المملكة والذي يضم 6 أندية من المملكة منهم النادي السعودي للبادجي، والنادي السعودي لطيور الحب، والنادي السعودي لطيور الزيبرا، والنادي السعودي للجاوا، والنادي السعودي للقولديان فنش، والنادي السعودي للكوكاتيل، والفريق النسائي فريق فاميلي تيمز للطيور الناطقة.ولفت أن عدد المشاركين في هذا المعرض أكثر من 250 مشارك، بعدد الطيور 1200 طير مشارك، وفي كل نادي ينتخب طيور للفوز ثم يختار من هذه النخبة بطل للقسم وبذلك يتواجد عندنا 6 أندية مشاركة من طيور مختلفة فيكون هناك 6 طيور فائزة في نهاية المعرض ويكون هم الأبطال على مستوى المملكة، وأقيمت المسابقة بوجود أكثر من 13 محكمًا منهم، حكام وطنيين من المملكة العربية السعودية ، ولدينا حكام من دولة البحرين، وحكام من المكسيك، وحكام من هولندا، وحكام من دولة مصر، ومن النمسا.





250 مشارك و1200 طائرزوار عرب وخليجيون



وبين القيصوم، هذا المعرض يقام للسنة الثانية على التوالي في نادي الترجي بالقطيف، ونشكر جميع الحكام المشاركين معنا في المعرض، كما نشكر جميع الأعضاء المشاركين، ونشكر كل زائر جاء من خارج المملكة، حيث تواجد زوار من الدول الخليجية والعربية حيث تواجد زوار من دولة مصر والكويت والبحرين ومن عمان والإمارات ومن قطر وأبهجنا حضورهم، ونقدم الشكر لنادي الترجي، ونخص بالشكر وزارة البيئة والمياه والزراعة لإتاحة الفرصة لإقامة هذا المعرض.

من جانبه، أوضح مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة الشرقية المهندس فهد الحمزي، أهمية هذه الفعاليات في تعزيز التنوع البيئي وتشجيع تربية الطيور وفق أرقى المعايير، مُؤكدًا بأنّ هذه الجهود تأتي تماشيًا مع رؤية المملكة 2030، التي تسعى إلى تعزيز الاستدامة البيئية، بما يشمل تطوير قطاع تربية الطيور.