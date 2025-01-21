مهرجان الجونة السينمائي يعلن عن موعد دورته الثامنة

اعلن مهرجان الجونة السينمائي أن دورته الثامنة ستقام في مدينة الجونة الخلابة في الفترة من ١٦ إلى ٢٤ أكتوبر/تشرين الأول ٢٠٢٥.

تنطلق الدورة الجديدة مستندة إلى نجاح النسخة السابعة، التي ضمّت أكثر من ٨٠ فيلمًا من ٤٠ دولة، تنافست على جوائز تتجاوز قيمتها ٢٣٠ ألف دولار أميركي، بجانب ٢١ مشروعًا متميزًا في مرحلتي التطوير وما بعد الإنتاج حصلت على جوائز بقيمة ٤٠٠ ألف دولار أميركي ضمن سيني جونة لدعم إنتاج الأفلام. بجانب إقامة ٢٠ حلقة نقاشية ومحاضرات متخصصة، وعدد من ورش العمل في إطار ملتقى سيني جونة. كذلك انتقلت الأنشطة التي تركز على صناعة السينما إلى بلازا المهرجان، والتي تحولت إلى مركز ديناميكي لكل ما يخص الصناعة، وضمت سوق سيني جونة الذي شارك فيه أكثر من ٢٠ عارضًا.

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ستواصل الدورة الثامنة لمهرجان الجونة السينمائي الاستثمار في إرث المهرجان الذي قدمه خلال الدورات السابقة، مع تقديم تجربة أكثر ثراءً لصناع الأفلام والجمهور من عشاق السينما، وذلك لتعزيز صناعة السينما في مصر والمنطقة العربية وربطها بمجتمع السينما العالمي.

بفضل مزيجها السلس من البنية التحتية الحديثة والجمال الطبيعي والحيوية الثقافية، توفر مدينة الجونة الساحلية مكانًا مثاليًا للتجمعات الفنية والثقافية. توفر بيئتها الفريدة التميز التقني والإلهام الجمالي، مما يجعلها مركزًا مثاليًا للإبداع.