بالصّور – بطلة المسلسل التّركيّ “إمرأة” حاضرة في الرّياضّ… فهل التقت بوالدتها بالنسخة المعربّة؟

تألّقت الممثّلة التّركيّة، أوزغي أوزبيرينجي، خلال حضورها حفل توزيع جوائز “جوي أووردز” في الرّياض حيث خطفت بطلة مسلسل : “إمرأة” الأنظار على السّجادة الخزاميّة وذلك بعدما حقّقت نجاحات كبيرة بدورها في العمل الذي انتهت محطّة “أم بي سي” من تصوير النّسخة العربيّة منه في تركيا مؤخّرًا.

كما نشرت أوزغي العديد من الصّور من اجواء حفل “جوي أووردز” وأكّدت أنّ من دواعي سرورها حضور “جوي أووردز”. شاكرة الجميع على الدّعوة.

موقع “الخليج 365” تواصل مع الممثلة تقلا شمعون لسؤالها عمّا اذا كانت قد التقت ب اوزغي بطلة مسلسل “امرأة” في حفل “جوي أووردز” خاصة ان تقلا تجسّد دور والدتها في النسخة العربية.. لكن تقلا اكدت لموقعنا انها لم تغلم بحضورها سوى لاحقًا. وكانت تتمنى ان تراها.

تدور أحداث مسلسل “إمرأة” حول الشّابّة الجميلة بهار التي تلتقي “صرب” الذي يصغي إليها وهي تدندن أحدى النّغمات التي اعتادها منذ صغره فيلتفت إليها ليسألها عن نغمة تلك الأغنية واسمها. من هنا يشتعل الحبّ بينهما فيقعا بحبّ بعضهما ويتزوّجا ثمّ يُنجبا فتاة وصبيًّا. ولكن حياة “بهار” تنقلب رأسًا على عقب بعدما يختفي “صرب” في ظروف غامضة فتضطر هي لتربية ولدَيها منفردة بالفقر والعوز سيّما وأنّها ووالدتها وشقيقتها في جفاء إلّا أنّ مرض بهار سيعيدها إلى حضن والدتها إلّا أنّها ستعاني كثيرًا من شقيقتها الشرّيرة التي تستدرجها إلى الجحيم فيتبين أنّها السّبب وراء اختفاء زوج شقيقتها الذي كانت تعشقه ولاحقًا يظهر زوج بهار أي البطل ويتبيّن أنّ الأخير متزوج من أخرى ولديه ولدَين بعد أن فقد الذّاكرة لفترة طويلة.

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أمّا القائمة الكاملة لمسلسل “إمرأة” بالنّسخة العربيّة فتضمّ: نيقولا معوّض، مرام علي، تقلا شمعون، ستيفاني عطالله، طوني عيسى، سعد مينة، نانسي خوري، رنا كرم، فرح بيطار، نقولا دانيال، مجدي مشموشي، الطفلة روسيل الإبراهيم.

من المقرّر أن يُعرض المسلسل الذي يتألّف من تسعين حلقة، على شاشة MBC خلال الفترة المقبلة.