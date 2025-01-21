عبّر الفنّان التّونسيّ، صابر الرّباعي، في لقاء خاصّ مع موقع “الخليج 365”، على هامش مشاركته في حفل “جوي أووردز”، الذي أٌقيم يوم السّبت الفائت، في الرّياض، عن شكره للفنّانَين رامي عيّاش وسعد رمضان على حضورهما وإحياءهما حفل زفاف نجله. (http://www.instagram.com/p/DFDZyhRMlpm/)
كما شكر “الرّباعي”، جميع الفنّانين الذين حضروا الزّفاف من تونس ومن خارجها، مؤكّدًا أنّهم أسعدوه بحضورهم ومشاركته فرحته.
وردًا على سؤال، عن أحدث أعماله، كشف “الرّباعي”، أنّه سيُطلق فيديو كليب لأغنية جديدة قريبًا.
تابعوا قناة bisara7a.com على الواتساب لتصلكم اخبار النجوم والمشاهير العرب والعالميين. اضغط هنا
كما أعرب صابر الرّباعي، عن سعادته بالمشاركة في “جوي أ ووردز”، بحضور الفنّانين العرب والعالميّين وتمنّى أن يتكرّر هذا الحدث الاستثنائيّ بشكل دائم.
كانت هذه تفاصيل خبر مقابلة بالفيديو- صابر الرّباعي يكشف مفاجأة جديدة لجمهوره عبر “الخليج 365” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بصراحة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.