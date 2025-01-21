مقابلة بالفيديو- صابر الرّباعي يكشف مفاجأة جديدة لجمهوره عبر “الخليج 365”

عبّر الفنّان التّونسيّ، صابر الرّباعي، في لقاء خاصّ مع موقع “الخليج 365”، على هامش مشاركته في حفل “جوي أووردز”، الذي أٌقيم يوم السّبت الفائت، في الرّياض، عن شكره للفنّانَين رامي عيّاش وسعد رمضان على حضورهما وإحياءهما حفل زفاف نجله. (http://www.instagram.com/p/DFDZyhRMlpm/)

كما شكر “الرّباعي”، جميع الفنّانين الذين حضروا الزّفاف من تونس ومن خارجها، مؤكّدًا أنّهم أسعدوه بحضورهم ومشاركته فرحته.

وردًا على سؤال، عن أحدث أعماله، كشف “الرّباعي”، أنّه سيُطلق فيديو كليب لأغنية جديدة قريبًا.

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كما أعرب صابر الرّباعي، عن سعادته بالمشاركة في “جوي أ ووردز”، بحضور الفنّانين العرب والعالميّين وتمنّى أن يتكرّر هذا الحدث الاستثنائيّ بشكل دائم.