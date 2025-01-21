جورج خبّاز إلى العالمية مجددًا

سيشارك فيلم « Yunan » للمخرج أمير فخر الدين، بطولة جورج خباز وهانّا شيغولا في المسابقة الرسمية في مهرجان برلين الدولي للأفلام Berlinalé وسينافس الفيلم على جائزة الدب الذهبي مع أهم الأفلام العالمية في المسابقة. يذكر أن مهرجان برلين هو أحد أهم المهرجانات العالمية للسينما مع مهرجاني Cannes و Venis وقد شارك وفاز فيه أهم النجوم العالميين عبر تاريخ السينما.

وبدخول فيلم Yunan المسابقة الرسمية للدورة ٧٥ يكون الفيلم مرشحاً عن كل الفئات و يكون خباز مرشحاً بدوره تلقائياً لجائزة أفضل ممثل عن دور أساسي….

فيلم Yunan كتابة وإخراج أمير فخر الدين، بطولة جورج خباز وهانا شيغولا (أيقونة السينما الأوروبية)، توم ملاشيحا وسيبيل كيكيلي اللذان شاركا في المسلسل الشهير Game of thrones بالاشتراك مع علي سليمان و نضال الأشقر.

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يذكر أن خباز صوّر في الصيف الماضي فيلماً عالمياً آخر في كندا بعنوان mille secrets mille dangers من إخراج المرشح للأوسكار فيليب فالاردو.