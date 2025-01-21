انت الان تتابع خبر روبوت ياباني مستوحى من القطط لتخفيف الإجهاد والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - طور العلماء اليابانيون نماذج أولية روبوتية قادرة على محاكاة هذه الإيماءة، ونظرًا لأهمية الاتصال الجسدي في التفاعلات العلاجية بين الحيوانات الأليفة وأصحابها، افترض الباحثون أن "bunting" الروبوتية قد توفر تأثيرات مهدئة وداعمة مماثلة للمستخدمين، وفق "إنترستينغ إنجينيرينغ".

ولمحاكاة سلوك القطط المميز المعروف باسم " "bunting، كان لابد أن تكون رقبة الروبوت مرنة وقادرة على تعديل صلابتها أثناء الحركة.

وصمّم الباحثون روبوتًا مزودًا بآلية صلابة متغيرة تعمل على تغيير صلابة الرقبة عن طريق ضبط توتر السلك.

وأجرى الفريق تجارب باستخدام 3 إعدادات لتصلب الرقبة - منخفضة وعالية ومتغيرة - بمشاركة 22 طالبًا جامعيًا، وتضمنت كل تجربة 40 ثانية من الحركة المعنية.

وكتب الباحثون في دراستهم المنشورة في مجلة :"ACM Transactions on Human-Robot Interaction" تُظهر النتائج أنّ التوتر النفسي للمشاركين، كما تم قياسه بواسطة مقياس الحالة المزاجية المؤقت (TMS)، انخفض بشكل ملحوظ بعد التفاعل مع الروبوت".

وبالمقارنة مع الحيوانات الأليفة، لا يزال سلوك الاتصال لهذه الروبوتات الشبيهة بالحيوانات مع البشر محدودًا، إذ عندما يلمس الحيوان شيئًا ما، يمكن للحيوان ضبط صلابة المفصل وتغيير درجة انتقال القوة ديناميكيًا حسب حالة التلامس، كما أشارت الورقة البحثية.