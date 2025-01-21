شكرا لقرائتكم خبر شركة "علاقات" تكشف عن هويتها الجديدة لتعزيز ريادتها في قطاع العلاقات العامة والاتصال بالمنطقة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت شركة (علاقات) الرائدة في مجال العلاقات العامة والاتصال، عن إطلاق هويتها التجارية الجديدة؛ التي تجسِّد مسيرة نجاحها الممتدة على مدار أكثر من عقد، وترسم ملامح تطلعاتها المستقبلية؛ لتقديم حلولٍ اتصاليةٍ مبتكرةٍ تعزِّز من تأثير عملائها محليًا ودوليًا.

وتأتي هذه الهوية الجديدة تماشيًا مع التطور الذي شهدته الشركة في تقديم خدماتها الاستشارية، وفي إطار التزامها بدعم رؤية السعودية 2030؛ التي أعادت صياغة ملامح مختلف القطاعات، بما فيها قطاع العلاقات العامة والاتصال، من خلال تعزيز الابتكار وتبنّي أفضل الممارسات العالمية.

وعلّق الرئيس التنفيذي لشركة (علاقات)، علي طالب علي، على هذا الإنجاز قائلًا: "إن الهوية الجديدة تعكس ما وصلت إليه (علاقات) من تطور ونُضج في تقديم خدمات العلاقات العامة، فقد تمكنَّا، خلال السنوات الماضية، من بناء سجلٍ متميزٍ جعلنا الشريك المفضل لمجموعة واسعة من القطاعات، واليوم، نُطلق هذه الهوية ونحن أكثر التزامًا بمواكبة تطورات السوق واحتياجات عملائنا".

وأضاف: "نحن لا ننظر للهوية الجديدة كإعادة تصميم، بل كمرحلة استراتيجية جديدة تسلّط الضوء على رؤيتنا الديناميكية، مع الحفاظ على قيمنا الراسخة التي تشمل الابتكار، والشفافية، والاحترافية؛ فضلًا عن أنها تُمثل طموحنا للنمو والتوسع، ليس فقط في السوق السعودي، بل على المستوى الإقليمي والدولي".

منذ تأسيسها في عام 2013، نجحت شركة علاقات في إحداث نقلة نوعية في صناعة العلاقات العامة والاتصال داخل المملكة العربية السعودية، حيث قدّمت خدمات استشارية متكاملة لعملاء من قطاعات تشمل: الترفيه، والثقافة، والصناعات التحويلية، والخدمات المصرفية، والسياحة، والتكنولوجيا، والطاقة، وغير ذلك.

واستطاعت الشركة تحقيق هذه النجاحات بفضل فريق عملٍ محترفٍ يدمج بين الخبرات المحلية وفهْمٍ دقيقٍ لأحدث متطلبات الصناعة العالمية، ما مكّنها من تصميم وتنفيذ استراتيجيات اتصال مبتكرة قادرة على تحقيق الأثر المطلوب.

وتمثِّل الهوية الجديدة لشركة (علاقات) انعكاسًا لرؤيتها العصرية ونهجها الاستراتيجي، حيث تجمع بين الابتكار والمرونة لتلبية احتياجات السوق سريع التغير، حيث يأتي هذا التغيير كتأكيد على التزامها بتمكين الجهات المختلفة من تحقيق أهدافها الاتصالية عبر حلول استشارية دقيقة ومؤثرة.

ومع إطلاق هذه الهوية، تؤكد (علاقات) التزامها المستمر بدعم نمو قطاع العلاقات العامة في المملكة، وتعزيز مكانتها كشركة سعودية تقدم خدمات بمعايير عالمية، وتسعى من خلال هذه الخطوة، إلى التوسع محليًا وعالميًا، ومواكبة الطلب المتزايد على خدمات الاتصال الاحترافية في مختلف القطاعات.