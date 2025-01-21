انت الان تتابع خبر "يؤثر على خزينة الدولة".. رفض حكومي لتعديل نص المادة 12 من قانون الموازنة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وجاء في كتاب صادر عن مكتب ممثل الحكومة في مجلس النواب وموجه الى رئاسة وأعضاء مجلس النواب وتلقته الخليج 365، ان "الحكومة الاتحادية لا تؤيد التعديل المقترح للمادة 12 من قانون الموازنة لأنه يقلل إيرادات الخزينة العامة مقارنة بالنص الحكومي، ويتعارض مع ما يجري تطبيقه في بقية مناطق العراق وفق قانون الإدارة المالية النافذ، ولا ينسجم مع آليات بيع النفط قبل شركة (سومو) التي تستلم إيرادات البيع بشكل كامل كاعتمادات مستندية وتودع في حساب إيرادات النفط والغاز التابع لوزارة المالية".

وادناه نص رأي الحكومة بشأن تعديل المادة: