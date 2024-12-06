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صور| الداخلية تختتم مشاركتها في معرض مؤتمر الزكاة بالرياض

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واس - الرياض 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - اختتمت وزارة الداخلية مشاركتها في المعرض المصاحب لأعمال مؤتمر الزكاة والضريبة والجمارك، الذي نظمته هيئة الزكاة والضريبة والجمارك في الفترة (4 - 5 ديسمبر 2024) بمدينة الرياض.
واستعرضت وزارة الداخلية لزوار الجناح، جهودها في القبض على مهربي ومروجي المخدرات، وإسهاماتها بتعزيز حصانة المجتمع تجاه المخدرات.
الداخلية تختتم مشاركتها في معرض مؤتمر الزكاة - واس

الأنظمة والتجهيزات الأمنية

كما استعرضت الأنظمة والتجهيزات الأمنية المعززة بتقنيات الذكاء الاصطناعي والحلول الرقمية المبتكرة في المجالين الأمني والخدمي للمواطنين والمقيمين والزوار، وأبرز التقنيات الطبية الحديثة.
الداخلية تختتم مشاركتها في معرض مؤتمر الزكاة - واس
رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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