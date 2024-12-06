شكرا لقرائتكم خبر عن صور| الداخلية تختتم مشاركتها في معرض مؤتمر الزكاة بالرياض والان نبدء بالتفاصيل

الأنظمة والتجهيزات الأمنية

الدمام - شريف احمد - اختتمت وزارة الداخلية مشاركتها في المعرض المصاحب لأعمال مؤتمر الزكاة والضريبة والجمارك، الذي نظمته هيئة الزكاة والضريبة والجمارك في الفترة (4 - 5 ديسمبر 2024) بمدينة الرياض.واستعرضت وزارة الداخلية لزوار الجناح، جهودها في القبض على مهربي ومروجي المخدرات، وإسهاماتها بتعزيز حصانة المجتمع تجاه المخدرات.كما استعرضت الأنظمة والتجهيزات الأمنية المعززة بتقنيات الذكاء الاصطناعي والحلول الرقمية المبتكرة في المجالين الأمني والخدمي للمواطنين والمقيمين والزوار، وأبرز التقنيات الطبية الحديثة.