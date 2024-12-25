شكرا لقرائتكم خبر عن الصين.. إجراءات احترازية لسلامة المواطنين قبل موسم العطلات والان نبدء بالتفاصيل

أهم الإجراءات الاحترازية

الدمام - شريف احمد - أفاد تقرير إخباري محلي بأن الصين تعهدت ببذل جهود لضمان السلامة في الأماكن العامة والمزدحمة مثل: المواقع السياحية والمطارات والمحطات والمستشفيات والاستادات، خلال عطلات رأس السنة والسنة القمرية في يناير.وذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) نقلا عن توجيهات من مجلس الدولة، أنه يجب منع الأنشطة المتطرفة والعنيفة بشكل حازم.وجاء في التوجيهات أنه يجب الوفاء بمتطلبات السفر والنقل خلال فترة العطلات إلى أقصى حد إلى جانب منع الحوادث المرورية الكبرى بشكل صارم لضمان السلامة، بحسب ما أوردته وكالة بلومبرج للأنباء.