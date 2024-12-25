شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب في مصر اليوم الأربعاء.. عيار 21 يستقر عند 3740 جنيها والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استقر سعر الذهب في مصر، خلال تعاملات اليوم الأربعاء، مقارنة بآخر مستويات سجلها المعدن النفيس. سعر الذهب في مصر سجل سعر الذهب في مصر، عيار 24، اليوم الأربعاء، 4274.25 جنيه للبيع، و4251.5 جنيه للشراء.

وبلغ سعر الذهب في مصر، عيار 22، اليوم الأربعاء، 3918 جنيها للبيع، و3897.25 جنيه للشراء. سعر عيار 21 واستقر سعر الذهب في مصر، عيار 21، اليوم الأربعاء، عند: 3740 جنيها للبيع، و3720 جنيها للشراء.

وبلغ سعر الذهب في مصر، عيار 18، اليوم الأربعاء، 3205.75 جنيه للبيع، و3188.5 جنيه للشراء.

وسجل سعر الذهب في مصر، عيار 14، اليوم الأربعاء، 2493.25 جنيه للبيع، و2480 جنيها للشراء. أسعار الذهب واستقر سعر الذهب في مصر، عيار 12، اليوم الأربعاء، عند: 2137.25 جنيه للبيع، و2125.75 جنيه للشراء.

وسجل سعر الجنيه الذهب اليوم الأربعاء في مصر، 29920 جنيها للبيع، و29760 جنيها للشراء.