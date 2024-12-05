26 ألف مخالفة لأنشطة النقل البري

أعلنت الهيئة العامة للنقل عن تنفيذها حملات رقابية ميدانية واسعة النطاق خلال شهر نوفمبر 2024، عبر الإدارة العامة للرقابة والامتثال وبالتعاون مع الجهات المعنية، حيث أسفرت الحملات عن إجراء 309.871 عملية فحص شملت أنشطة النقل البري والبحري والسككي.

زيارات ميدانية

في جانب القطاع النقل البري، تم تنفيذ 295.864 عملية فحص لمركبات النقل داخل المملكة، بالإضافة إلى 2.402 عملية فحص للمركبات الأجنبية، إلى جانب 3.375 زيارة ميدانية لمنشآت النقل البري، و8.272 عملية فحص رقابية في النقل البحري، في حين تم تنفيذ 8 زيارات ميدانية على محطات القطار في مدن رئيسة تشمل الرياض والمجمعة والقصيم، بالإضافة إلى محطات القطارات في الدمام والهفوف وبقيق وحائل.

وسجَّلت الحملات الرقابية 26.869 مخالفة ميدانية في أنشطة النقل البري، بينما سجلت أنظمة الرصد الآلي 11.107 مخالفات، وفي قطاع النقل البحري تم رصد 65 مخالفة، إلى جانب 25 ملاحظة على أنشطة النقل السككي.

بطاقات مهنية

أوضحت الهيئة أن نسبة الامتثال لأنظمة النقل البري بلغت 94% خلال الشهر، بينما سجل قطاع النقل البحري نسبة امتثال وصلت إلى 99%، وشملت أبرز المخالفات في النقل البري تشغيل سائقين دون الحصول على بطاقات مهنية، وعدم وجود وثائق نقل للبضائع، وتشغيل مركبات بدون بطاقات تشغيل أو بأخرى ملغاة، وتشغيل شاحنات غير مسجلة للنقل الداخلي دون موافقة الهيئة، فضلًا عن التعاقد مع ناقلين غير مصرح لهم.

المناطق الأعلى مخالفات

- الرياض

11.092

- مكة المكرمة

10.727

- الشرقية

4.992

- المدينة المنورة

2.980