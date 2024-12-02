شكرا لمتابعة خبر عن التشهير بمواطن ومقيم لارتكابهما جريمة التستر التجاري في المقاولات والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - شهرت وزارة التجارة بكل من المواطن نايف قعيد قاعد الحربي، والمصري علاء أحمد بغدادي أبو زيد، بعد ثبوت مخالفتهما لنظام مكافحة التستر التجاري.

وتمكنت الوزارة من ضبط المخالفة في محافظة الزلفي، حيث ثبت أن المواطن مكن المقيم من ممارسة أنشطة المقاولات بشكل غير نظامي.

وتضمنت الشراكة بينهما عقود مشاريع مناصفة بنسبة 50% دون حصول المقيم على الترخيص الاستثماري اللازم.

فيما أصدرت المحكمة الجزائية بالرياض حكمًا قضائيًا يتضمن: السجن لمدة شهرين لكل من الطرفين، وفرض غرامة مالية، معشطب السجل التجاري وإلغاء الترخيص، وصفية نشاط المؤسسة، ومنع المواطن من مزاولة النشاط التجاري لمدة سنتين، وإبعاد المقيم عن المملكة مع منعه من العودة للعمل، مع نشر الحكم على نفقة المخالفين.

والجدير بالذكر أن البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري يهدف إلى تنظيم السوق المحلية وضمان التزام المنشآت بالقوانين المعتمدة. وقد تم وضع 10 معايير رئيسية لمتابعة التزام المنشآت التجارية

وينص نظام مكافحة التستر على فرض عقوبات صارمة على المخالفين، تشمل:السجن لمدة تصل إلى خمس سنوات، وغرامة مالية تصل إلى خمسة ملايين ريال، حجز ومصادرة الأموال غير المشروعة بعد صدور أحكام قضائية نهائية.