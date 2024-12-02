شكرا لمتابعة خبر عن ماكرون يصل الرياض في زيارة تستمر ثلاثة أيام .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - وصل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى العاصمة الرياض، في مستهل زيارة دولة تستغرق ثلاثة أيام، تهدف إلى تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين ومناقشة القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

ومن المقرر أن يلتقي ماكرون خلال زيارته مع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ،وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء ، لبحث سبل تعزيز التعاون في مجالات الاقتصاد، الطاقة، والدفاع، بالإضافة إلى مناقشة التحديات الإقليمية، لا سيما قضايا السلام والاستقرار في الشرق الأوسط.

وتأتي الزيارة في سياق الجهود الدبلوماسية لتعميق الشراكة الاستراتيجية بين فرنسا والسعودية، التي تعد أحد أبرز حلفاء باريس في المنطقة.