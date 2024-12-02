شكرا لمتابعة خبر عن ولي العهد يستقبل الرئيس الفرنسي بقصر اليمامة.. صور والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - استقبل الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، في قصر اليمامة بالرياض، اليوم الاثنين، الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الذي يقوم بزيارة دولة تستمر ثلاثة أيام.

كان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، والوفد المرافق له، وصلوا إلى الرياض في زيارة للمملكة عصر اليوم، للمشاركة في قمة “المياه الواحدة” .

وكان في استقباله بمطار الملك خالد الدولي، الأمير محمد بن عبد الرحمن بن عبد العزيز نائب أمير منطقة الرياض، ووزير التجارة الدكتور ماجد القصبي (الوزير المرافق)، والأمير فيصل بن عبد العزيز بن عياف أمين المنطقة، والسفير السعودي لدى فرنسا فهد بن معيوف الرويلي، والسفير الفرنسي لدى المملكة باتريك ميزوناف، ومدير شرطة المنطقة المكلف اللواء منصور بن ناصر العتيبي، ووكيل المراسم الملكية فهد الصهيل.