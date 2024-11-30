شكرا لمتابعة خبر عن الجمارك تحبط محاولتي تهريب 480 ألف حبة كبتاجون .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - تمكنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك من إحباط محاولتي تهريب 480,494 حبة كبتاغون، في منفذ جسر الملك فهد وميناء ضباء، وذلك بالتنسيق مع المديرية العامة لمكافحة المخدرات.

وأوضحت الهيئة خلال عبر حسابها الرسمي بمنصة إكس، أنه عُثر على المضبوطات في المحاولتين بعد خضوعهما للإجراءات الجمركية والكشف والمعاينة عبر التقنيات الأمنية، والوسائل الحية “الكلاب البوليسية”، حيث قدمت أولًا مركبة عبر منفذ “جسر الملك فهد”، وعند إجراء عملية التفتيش عُثر على 200,000 حبة مُخبأة في تجويف الإطار الاحتياطي للمركبة.

وخلال المحاولة الثانية التي تمت في ميناء ضباء، عُثر على 280,494 كانت مُخبأة في إرسالية “مكائن” محمولة على إحدى الشاحنات القادمة عبر الميناء.

كما دعت الهيئة الجميع إلى الإسهام في مكافحة التهريب لحماية المجتمع والاقتصاد الوطني من خلال التواصل معها على الرقم المخصص للبلاغات الأمنية (1910) أو عبر البريد الإلكتروني ([email protected]) والرقم الدولي 00966114208417، حيث تقوم الهيئة من خلال هذه القنوات باستقبال البلاغات المرتبطة بجرائم التهريب، ومخالفات أحكام نظام الجمارك الموحد وذلك بسرية تامة، مع منح مكافأة مالية للمُبلغ في حال صحة معلومات البلاغ.