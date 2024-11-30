شكرا لقرائتكم خبر عن تصنفيها لـ3 فئات.. حظر استخدام مياه الصرف المعالجة في ري النباتات والان نبدء بالتفاصيل

نظم ري مناسبة

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استخدامات المياه المعالجة

الدمام - شريف احمد - طرحت وزارة البيئة والمياه والزراعة، المعايير والمواصفات لمياه الصرف الصحي المعالجة، عبر منصة ”استطلاع“؛ بهدف التكامل بين الأنظمة والمعايير الصادرة في هذا القطاع، وتمكين القطاع الخاص بإنشاء محطات معالجة وفقاً لهذه المعايير.وصنفت الوزارة الاستخدامات الموصى بها لمياه الصرف الصحي المعالجة إلى 3 فئات، تشمل فئة «أ» التي تقابل مياه صرف صحي معالجة ثلاثيًا مع تطهير فعّال، لتماسها المباشر مع صحة البشر، لذلك يجب التركيز على خلوها من الملوثات العضوية وتطهيرها من الكائنات المسببة للأمراض.ونصحت الوزارة في هذه الحالة باعتماد نظام ري تحت سطحي أو ري بالتنقيط أو بالرش وعدم زراعة النباتات الورقية والجذرية التي تؤكل نيّة وتكون على تلامس مباشر مع مياه الصرف الصحي المعالجة.وأوضحت الوزارة أن الفئة «ب» التي تقابل مياه صرف صحي معالجة ثلاثياً، أو ثانوياً مع تطهير فعّال، ولا يسمح باستعمال المياه المعالجة غير المطهرة، وفي حال تماسها غير المباشر مع المحاصيل الغذائية، يمكن اعتماد نظام ري تحت سطحي أو ري بالتنقيط أو بالرش في حال كانت المياه معالجة ثلاثياً فقط.وبيَنت أن الفئة «ج» وهي التي تقابل مياه صرف صحي معالجة ثلاثياً أو ثانوياً مع تطهير عادي ولا يسمح باستخدام المياه المعالجة غير المطهرة لأن العوامل المسببة للأمراض يمكن أن تنقل من الحيوان للإنسان إلا في حالات المحاصيل الصناعية.وأضافت أن هناك معايير لإعادة استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة في الري، تتمثل في معايير عامة فيزيائية وبيولوجية، وأخرى كيميائية وعناصر نزرة، حيث تسمح ”الوزارة“ بإعادة استخدام المياه المعالجة ثلاثياً في مختلف النشاطات الزراعية، كذلك للمياه المعالجة ثنائياً في الري الزراعي المقيد، بعد التأكد من سلامتها وخلوها من الملوثات ومواءمتها.وأتاحت استخدامات المياه المعالجة بمعايير الجودة لأغراض البلدية، أو للأغراض الصناعية، أو الترفيهية والاستجمام، أو أو البيئية دون التأثير على الإنسان والحيوان والنبات والتربة والمياه السطحية والمياه الجوفية والمياه البحرية.وحددت وزارة البيئة استخدامات الفئات الثلاثة «أ»، و«ب»، «ج» زراعيًا وحضريًا وصناعيا، حيث يمكن ري جميع أنواع المحاصيل ما عدا الورقيات والجذريات أو التي تلامس فيها الثمرة المياه مباشرةً، وري الحدائق العامة وملاعب الغولف وساحات اللعب وغيرها من الأماكن التي يرتادها الجمهور، ولكن لا يمكن وصول الجمهور إليها في أثناء الري، وتنظيف الطرق والممرات ومياه الحريق، والأعمال الانشائية، والتطبيقات الصناعية مع عدم وجود قيود على الوصول، والذي يشمل الهباء الجوي.وأكدت أنه لا ينصح باستخدام المياه ذات المعالجة الأولية أو الثنائية فيمكن استخدامها في ري سطحي للأشجار الحرجية، أو المحاصيل غير الغذائية، أو الاستخدامات الصناعية وأبراج التيريد، أو مسطحات مائية مقيدة.ونصحت باستخدام المياه ذات المعالجة الثلاثية في المتنزهات وتنظيف المراحيض، وغسيل المركبات والآليات، أو ري المحاصيل الغذائية أو المسطحات المائية الترفيهية غير المقيدة، أو الأنظمة الصناعية.