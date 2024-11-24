شكرا لقرائتكم خبر عن حائل.. أمطار رعدية غزيرة ونشاط في الرياح السطحية والان نبدء بالتفاصيل

طقس السعودية

الدمام - شريف احمد - نبَّه المركز الوطني للأرصاد بمنطقة حائل اليوم، من أمطار رعدية غزيرة، وتساقط للبرد، ونشاط في الرياح السطحية.وتشمل المناطق المفتوحة والطرق السريعة، وتؤدي إلى انعدام في مدى الرؤية الأفقية.وبيّن المركز أن الحالة ستستمر حتى الساعة الـ 11 مساءً.وكان المركز الوطني للأرصاد، قد أعلن حالة الطقس المتوقعة اليوم الأحد في المملكة.حسب بيان المركز، تهطل أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة.