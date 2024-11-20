شكرا لقرائتكم خبر عن "سعود الطبية".. 5484 عملية جراحية للأطفال و340 ألف زيارة طوارئ بـ5 سنوات والان نبدء بالتفاصيل

إنجازات مستشفى الأطفال

الدمام - شريف احمد - احتفت مدينة الملك سعود الطبية، عضو تجمع الرياض الصحي الأول، بيوم الطفل العالمي بحضور المدير العام التنفيذي د. محمد المالكي، صباح اليوم الأربعاء، معلنةً أبرز إنجازاتها في مستشفى الأطفال خلال السنوات الخمس الماضية.وأوضحت المدينة أنها أجرت 5484 عملية جراحية للأطفال، شملت حالات نادرة ومعقدة، واستقبلت طوارئ المستشفى أكثر من 340 ألف زيارة، كان نصفها مرتبطاً بمشاكل تنفسية، مثل الالتهابات الرئوية والحالات الحرجة، إضافة إلى النزلات المعوية، الإنفلونزا، حوادث ابتلاع الأجسام الغريبة، والتسمم.كما كشفت الإحصائيات عن تسجيل العيادات الخارجية أكثر من 300 ألف زيارة، حيث استفاد الأطفال من خدمات طبية تخصصية شملت اضطرابات النوم، مشكلات الجهاز التنفسي، ونمو وسلوك الطفل.يُذكر أن مدينة الملك سعود الطبية نقلت العام الماضي خدمات مستشفى النساء والولادة ومستشفى الأطفال إلى البرج الطبي الثاني، المجهز بأحدث التقنيات الطبية العالمية، في إطار سعيها لتحقيق أعلى معايير الجودة وخدمة رؤية المملكة 2030.