شكرا لمتابعة خبر عن فهد العميم يكشف عن عدد عقاراته : تنعد على اليدين ..فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - كشف المهندس فهد العميم، عن عدد ممتلكاته العقارية قائلا : “عدد عقاراتي تنعد عاليدين”

ولاقى تصريح العميم تفاعلا واسعا حيث أشار البعض إلى أن حذيثه يعكس تواضعًا في امتلاك العقارات مقارنة ببعض رجال الأعمال الآخرين، في حين اعتبر آخرون أن التصريح جاء في سياق التواضع والمهنية.

ويعتبر العميم من الشخصيات التي تتمتع بخبرة واسعة في قطاع العقارات، وقد حقق نجاحًا ملحوظًا في هذا المجال على مدى السنوات الماضية.