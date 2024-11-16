شكرا لقرائتكم خبر عن الأمير سلطان بن سلمان بمعرض الطيران: رؤية المملكة تضع المواطن في قلب الريادة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكد صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبد العزيز، المستشار الخاص لخادم الحرمين الشريفين ومؤسس ورئيس مجلس إدارة نادي الطيران السعودي، أن المناسبات الوطنية ليست مجرد فعاليات تقليدية، بل هي رسالة تأكيد على "التزامنا جميعًا بخدمة وطننا وتحقيق رؤيتنا المستقبلية التي تقودنا نحو الريادة في شتى المجالات ."

وفي خطاب وجهه لأعضاء نادي الطيران السعودي، قال سموه: "لقد وهبنا الله إمكانيات وافرة في هذا الوطن العزيز، ويعد المواطن أحد أهم ركائز هذا التقدم، لاسيما في قطاع الطيران. أشكركم على مساهمتكم في العمل التطوعي لتنظيم معرض الطيران السعودي، الذي سينطلق في 19 نوفمبر الجاري، وأتطلع لأن يكون تنظيمكم متميزًا يعكس ريادة المملكة ."





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