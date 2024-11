شكرا لقرائتكم خبر عن بحضور وزير الخارجية.. انعقاد اجتماع اللجنة الوزارية السعودية الفرنسية لتطوير العلا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - بحضور صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، عقدت اللجنة الوزارية السعودية الفرنسية المشرفة على الاتفاقية الحكومية الدولية التي تم توقيعها في 10 أبريل 2018 حول التنمية الثقافية والتراثية والسياحية والبشرية في محافظة العلا، اجتماعها الثاني في العاصمة الفرنسية باريس اليوم.

واستعرضت اللجنة خلال الاجتماع الذي ترأسه من الجانب السعودي صاحب السمو الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان وزير الثقافة محافظ الهيئة الملكية لمحافظة العلا، ومن الجانب الفرنسي معالي وزير أوروبا والشؤون الخارجية في جمهورية فرنسا جان نوبل بارو، الاتفاقيات الموقعة بين الجانبين وما حققته اللجنة من منجزات تهدف لتحويل العلا إلى وجهة سياحية ومركز ثقافي عالمي. توسيع التعاون كما ناقش الاجتماع سبل توسيع التعاون المشترك بين الجانبين في مختلف القطاعات خاصة في مجالات الآثار، والرياضة، والفنون، والتطوير والبناء.

حضر الاجتماع معالي وزير الاستثمار المهندس خالد الفالح، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى الجمهورية الفرنسية فهد الرويلي، والرئيس التنفيذي المكلف للهيئة الملكية لمحافظة العلا عبير العقل.

ومن الجانب الفرنسي معالي وزير الثقافة الفرنسية رشيدة داتي، ومعالي وزير الاقتصاد والمالية الفرنسي أنطوان أرماند، ورئيس الوكالة الفرنسية لتطوير العلا جان إيف لودريان.