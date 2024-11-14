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شكرا لقرائتكم خبر عن وزير البلديات والإسكان يبحث تعزيز التعاون مع نظيره المصري والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - استقبل معالي وزير البلديات والإسكان الأستاذ ماجد بن عبدالله الحقيل، وزير الإسكان المصري المهندس شريف الشربيني، على هامش فعاليات معرض سيتي سكيب العالمي 2024.
وجرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين، بما يسهم في تعزيز العلاقات الاقتصادية بين المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية.
وأكد الحقيل أهمية التعاون المشترك بين البلدين في المجالات كافة، خاصةً في ظل التحديات التي تواجه قطاع الإسكان والتنمية الحضرية، التي من شأنها دعم التنمية المستدامة وتحقيق الأهداف المشتركة.
وجرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين، بما يسهم في تعزيز العلاقات الاقتصادية بين المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية.
تعزيز الاستثمارات العقاريةإلى جانب تبادل الخبرات في مجال التطوير والتنمية العمرانية، ما يعكس التزام الجانبين بتعزيز الاستثمارات في القطاع العقاري.
وأكد الحقيل أهمية التعاون المشترك بين البلدين في المجالات كافة، خاصةً في ظل التحديات التي تواجه قطاع الإسكان والتنمية الحضرية، التي من شأنها دعم التنمية المستدامة وتحقيق الأهداف المشتركة.