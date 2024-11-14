شكرا لقرائتكم خبر عن وزير البلديات والإسكان يبحث تعزيز التعاون مع نظيره المصري والان نبدء بالتفاصيل

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.