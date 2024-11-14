شكرا لقرائتكم خبر عن "الزراعة": الاهتمام بنظافة معالف ومشارب الإبل يحميها من الأمراض والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكدت وزارة البيئة والمياه والزراعة، عبر الإرشاد الزراعي، على أهمية تنظيف معالف ومشارب الإبل بانتظام، لتجنب مخاطر تراكم البكتيريا والفطريات، التي قد تؤدي إلى إصابة الإبل بأمراض مختلفة.

وأشارت الوزارة إلى أن إهمال تنظيف المعالف والمشارب بشكل يومي يتسبب في تراكم الأوساخ وبقايا العلف، ما يخلق بيئة مثالية لنمو الكائنات الضارة.

وشددت على ضرورة استخدام الماء والمواد المطهرة الآمنة لإزالة هذه الأوساخ وضمان نظافة العلف والماء.



اتباع الإجراءات الوقائية

ودعت الوزارة جميع مربي الإبل إلى اتخاذ هذه الإجراءات الوقائية لضمان سلامة الإبل، مشيرة إلى أن الحفاظ على بيئة نظيفة للإبل يسهم بشكل مباشر في تعزيز صحتها وزيادة إنتاجيتها.

يأتي هذا التوجيه ضمن جهود وزارة البيئة والمياه والزراعة لتوعية مربي الإبل وأصحاب المزارع بسبل الوقاية من الأمراض الحيوانية، في إطار تحقيق رؤية المملكة 2030، التي تهدف إلى تحسين مستوى الصحة العامة للثروة الحيوانية وتعزيز الاستدامة البيئية.