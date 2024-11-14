شكرا لقرائتكم خبر عن جازان.. القبض على مواطن لنقله 5 مخالفين لنظام أمن الحدود والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - ألقت دوريات الإدارة العامة للمجاهدين في منطقة جازان القبض على مواطن لنقله في مركبه يقودها 5 مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية.
وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالة المخالفين إلى جهة الاختصاص، ومن نقلهم إلى النيابة العامة.
وأوضح أن هذه الجريمة تُعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، والمخلة بالشرف والأمانة.
وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالة المخالفين إلى جهة الاختصاص، ومن نقلهم إلى النيابة العامة.
عقوبة تسهيل دخول المخالفينوأكد المتحدث الرسمي للإدارة العامة للمجاهدين أن كل من يسهل دخول مخالفي نظام أمن الحدود للمملكة أو نقلهم داخلها أو يوفر لهم المأوى أو يقدم لهم أي مساعدة أو خدمة بأي شكل من الأشكال، يعرض نفسه لعقوبات تصل إلى السجن مدة 15 سنة، وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال، ومصادرة وسيلة النقل والسكن المستخدم للإيواء، إضافة إلى التشهير به. للتفاصيل | This is a Twitter Status This is a Twitter Status— صحيفة اليوم (@alyaum)
القبض على مواطن لنقله 13 مخالفًا لنظام أمن الحدود بـ #عسير#اليوم— صحيفة اليوم (@alyaum) October 13, 2024
للتفاصيل | https://t.co/Vlt10IqjmD pic.twitter.com/cUnX3MSVLW
وأوضح أن هذه الجريمة تُعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، والمخلة بالشرف والأمانة.