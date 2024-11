شكرا لقرائتكم خبر عن جازان.. القبض على مواطن لنقله 5 مخالفين لنظام أمن الحدود والان نبدء بالتفاصيل

عقوبة تسهيل دخول المخالفين

الإبلاغ عن المخالفين

ألقت دوريات الإدارة العامة للمجاهدين في منطقة جازان القبض على مواطن لنقله في مركبه يقودها 5 مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية.وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالة المخالفين إلى جهة الاختصاص، ومن نقلهم إلى النيابة العامة.وأكد المتحدث الرسمي للإدارة العامة للمجاهدين أن كل من يسهل دخول مخالفي نظام أمن الحدود للمملكة أو نقلهم داخلها أو يوفر لهم المأوى أو يقدم لهم أي مساعدة أو خدمة بأي شكل من الأشكال، يعرض نفسه لعقوبات تصل إلى السجن مدة 15 سنة، وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال، ومصادرة وسيلة النقل والسكن المستخدم للإيواء، إضافة إلى التشهير به.وأوضح أن هذه الجريمة تُعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، والمخلة بالشرف والأمانة.وحث المتحدث على الإبلاغ عن مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود على الرقم 911 في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و999 و996 في بقية مناطق المملكة.