تقييم جاهزية وكفاءة دعم المزارعين

تعاون مثمر
شهد البرنامج حضور رئيس قطاع الصحة النباتية الدكتور محمد بن عبدالله الخريجي، ورئيس قطاع العمليات فهد بن ناصر أبوخليل، ومدير عام فرع مركز وقاء بمنطقة المدينة المنورة المهندس أحمد بن ضيف الله الرحيلي، إلى جانب وفد من الخبراء والمختصين الذين قاموا بتقييم جاهزية وكفاءة الخدمات المقدمة للمستفيدين. كما استعرض البرنامج قصة نجاح أحد المستفيدين من برامج الإدارة المتكاملة، مما يعكس التعاون المثمر بين المركز والمستفيدين في تحقيق أهداف الوقاية المستدامة.
تطوير وتحسين
أكد الخريجي خلال زيارته لمشاريع الثروة النباتية التي تشمل «مزارع النخيل» ومزارع الخضار بمنطقة المدينة المنورة، أهمية إيصال خدمات المركز للمزارعين بما يعزز الدور الوقائي للمركز في الحقول والمزارع، وأن هذه اللقاءات تهدف إلى دعم المزارعين وتلبية احتياجاتهم بفعالية، بما يتماشى مع رؤية المركز في تطوير وتحسين الخدمات المقدمة.
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