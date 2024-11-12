شكرا لمتابعة خبر عن نائب الرئيس الإيراني: العلاقات مع المملكة ضرورية ولا رجعة فيها والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أكد النائب الأول للرئيس الإيراني، محمد رضا عارف، على أن لا رجعة عن تعزيز العلاقة مع المملكة، وذلك بعد حضوره القمة العربية-الإسلامية، أمس في الرياض.

وشدد رضا في تصريحات إعلامية نقلتها وسائل الإعلام المحلية على ضرورة وأهمية العلاقة بين شعبي البلدين والمنطقة بأكملها .

وأضاف : نثمن إدانة السعودية للهجوم الإسرائيلي على إيران”، موضحًا أن “تعميق العلاقات مع المملكة سيشمل التعاون الإقليمي.

وفي سياق متصل، وجهت القمة العربية-الإسلامية في بيانها الختامي أمس، انتقادات عديدة ضد إسرائيل، وحثت المجتمع الدولي على وقف العنف والتصعيد في غزة ولبنان، والاعتراف بدولة فلسطين، والعمل على تجميد مشاركة إسرائيل في أنشطة الأمم المتحدة.

كما طالبت الدول كافة بحظر تصدير الأسلحة لتل أبيب، وإدانة قرار الكنيست الإسرائيلي وقف عمل الأونروا.