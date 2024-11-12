طلاب سعوديون يحصلون على منح بجامعة أوكسفورد

اختارت "رودس تراست" طالبين متفوقين من السعودية هم لانا العباسي ومحمد الحارثي للحصول على منحتها التعليمية المرموقة لهذا العام. وسيلتحق الفائزان بمجموعة تضم أكثر من 100 باحث من جميع أنحاء العالم لمباشرة الدراسات العليا الممولة بالكامل في جامعة أوكسفورد بداية من أكتوبر 2025، ليصبحا جزءًا من مجتمع قوي من الشباب الساعي لإحداث تأثير إيجابي في العالم بأسره.

وتعتبر منح رودس للدراسات العليا، التي تأسست في جامعة أكسفورد عام 1903، من أبرز وأعرق برامج المنح في العالم حيث توفر الدعم المالي والفرص الأكاديمية للخريجين المتفوقين. أما برنامج المنح الدراسية الخاصة بالسعودية فقد بدأ منذ العام 2019، بدعم وتشجيع من وزارة التعليم السعودية، تماشيًا مع رؤية المملكة 2030، التي ترسم ملامح المستقبل الباهر والطموح للمملكة.

وتسمح منح "رودس تراست" للطلاب من جميع أنحاء العالم التقدم بطلب للحصول على منحة الدراسات العليا، حيث يجد الكثيرون أن المشاركة في عملية الاختيار تجربة إيجابية ومجدية كونها تخولهم الحصول على الدعم المالي وتوفر لهم فرصة فريدة لإحداث تحول في حياتهم وفي العام بأسره.

وتحرص رودس على اختيار الشباب المتفوقين أكاديميًا وأصحاب الشخصيات الاستثنائية والمهارات القيادية الذين لديهم القدرة على تسخير مواهبهم ومهاراتهم لمعالجة التحديات العالمية الإنسانية والعمل من أجل إرساء مستقبل أفضل. وتتولى لجنة دولية مؤلفة من خبراء وقادة بارزين في مجالات متنوعة إجراء اختبارات صارمة ودقيقة تشتمل على مراحل المراجعة والتقييم وإجراء مقابلات نهائية مع المرشحين المتأهلين. ويتمتع الفائزون بمنح "رودس تراست" على اختلاف اختصاصاتهم واهتماماتهم بالإصرار والتفاني على إحداث تأثير إيجابي حول سبل جعل العالم مكانًا أفضل. وسيواصل الفائزان هذا العام بترسيخ هذا الإرث المتميز عبر تقديم مساهمات إيجابية.