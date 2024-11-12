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وزير الخارجية يصل الهند في زيارة رسمية

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واس-نيودلهي 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - وصل صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، إلى نيودلهي اليوم، في زيارة رسمية لجمهورية الهند.
وسيلتقي سموه خلال الزيارة، بوزير خارجية جمهورية الهند الدكتور سوبراهمانيام جايشانكر، كما سيترأس خلالها الاجتماع الثاني للجنة الوزارية المعنية بشؤون (السياسة والأمن والشؤون الثقافية والاجتماعية) المنبثقة عن مجلس الشراكة الاستراتيجية بين البلدين.
اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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