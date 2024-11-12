شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية يصل الهند في زيارة رسمية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وصل صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، إلى نيودلهي اليوم، في زيارة رسمية لجمهورية الهند.

وسيلتقي سموه خلال الزيارة، بوزير خارجية جمهورية الهند الدكتور سوبراهمانيام جايشانكر، كما سيترأس خلالها الاجتماع الثاني للجنة الوزارية المعنية بشؤون (السياسة والأمن والشؤون الثقافية والاجتماعية) المنبثقة عن مجلس الشراكة الاستراتيجية بين البلدين.

