المدير العام لمنظمة الصحة العالمية: أحد أفراد طاقم طائرتنا أصيب جراء قصف مطار صنعاء بينما كنا نستعد للصعود

اشار المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس الى ان أحد أفراد طاقم طائرتنا أصيب جراء قصف مطار صنعاء بينما كنا نستعد للصعود.

وتحدث المدير العام لمنظمة الصحة العالمية هم تقارير عن مقتل شخصين على الأقل في المطار وتضرر برج المراقبة وصالة المغادرة. واوضح إنه في أمان، لكن يجب أن ننتظر إصلاح الأضرار التي لحقت بمطار صنعاء قبل أن نتمكن من المغادرة.

وفي وقت سابق، أعلن الجيش الإسرائيلي أنه شنّ هجوما على اليمن، وقال في بيان "هاجمت مقاتلات سلاح الجوّ أهدافا تابعة لنظام الحوثي في الشريط الساحلي الغربي وفي عُمق اليمن".

وذكر الجيش الإسرائيليّ أن "من بين الأهداف التي تمت مهاجمتها؛ البنى التحتية التي يستخدمها نظام الحوثي لأنشطته العسكرية في المطار الدولي بصنعاء، ومحطتي كهرباء عزيز ورأس كتنيب لتوليد الكهرباء، اللتين تشكّلان بنية تحتية كهربائية مركزية لنظام الحوثي. وبالإضافة إلى ذلك، تعرّضت البنى التحتية لهجمات في موانئ الحديدة والصليف ورأس كتنيب على الشريط الساحلي الغربي لليمن".