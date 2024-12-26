وزير الدفاع السعودي: استعرضت مع قائد الجيش اللبناني العلاقات الثنائية ومستجدات الأوضاع في لبنان

اشار وزير الدفاع السعودي خالد بن سلمان في تصريح له، الى انه التقى قائد الجيش اللبناني العماد جوزيف عون. واستعرضا العلاقات الثنائية بين بلدينا الشقيقين في المجال العسكري والدفاعي، وبحثنا مستجدات الأوضاع في لبنان والجهود المبذولة بشأنها.

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