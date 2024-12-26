نتانياهو: سنواصل قطع الذراع الإرهابية للمحور الإيراني وسنضرب الحوثيين حتى إنجاز المهمة

شدّد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامن نتانياهو في أعقاب ضربات شنّها جيشه في اليمن، على أن بلاده ستواصل ضرب المتمرّدين الحوثيين "حتى إنجاز المهمة".

واوضح نتانياهو في تسجيل فيديو بثّه مكتبه "نحن مصّممون على قطع هذا الفرع الإرهابي لمحور الشر الإيراني. سنواصل ذلك حتى إنجاز المهمة".