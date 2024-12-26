ذكرت قناة المسيرة التابعة لحركة انصار الله اليمنية إن شخصين قتلا في غارات إسرائيلية على مطار صنعاء الدولي، كما قتل شخص آخر في ميناء رأس عيسى. وأضافت أن 11 آخرين أصيبوا نتيجة الغارات الإسرائيلية.

كانت هذه تفاصيل خبر قناة المسيرة اليمنية: الغارات الإسرائيلية على اليمن أسفرت عن مقتل 3 وإصابة 11 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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