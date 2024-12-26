إدانة إسرائيلي بالاتصال مع عميل أجنبي والدخول إلى إيران والتخطيط لاغتيال مسؤولين إسرائيليين كبار بينهم نتانياهو وغالانت وبينيت

أدين إسرائيلي بـ"الاتصال مع عميل أجنبي" و"الدخول إلى دولة معادية"، علما بأن النيابة العامة الإسرائيلية كانت قد اتهمته بالتخطيط لاغتيال عدد من المسؤولين، بينهم رئيس الحكومة بنيامين نتانياهو، ووزير الدفاع السابق، يوآف غالانت، ورئيس جهاز الشاباك.

وذكرت التقارير الإسرائيلية أن موطي مَمان، من سكان مدينة عسقلان، الذي اعتُقل قبل عدة أشهر بتهمة التجسس لصالح إيران والتخطيط لاغتيال مسؤولين إسرائيليين، من بينهم رئيس الحكومة الأسبق، نفتالي بينيت، قد اعترف بالتهم الموجهة إليه.

وأدانت المحكمة المركزية في بئر السبع مَمان بـ"الاتصال مع عميل أجنبي والدخول إلى دولة معادية دون تصريح"، في إشارة إلى إيران. ومن المقرر أن تعقد جلسة النطق بالحكم في نهاية شباط المقبل؛ وكانت النيابة قد وجهت لائحة اتهام ضده في أيلول الماضي.

وكانت الشرطة الإسرائيلية النيابة العامة قد قالت إنه تم تجنيد مَمان من قبل المخابرات الإيرانية للقيام بمهام اغتيال، حيث سافر مرتين إلى إيران لتلقي تعليمات وأموال. وادعى محاميه أن موكله "لم يكن لديه نية للقيام بهذه الأفعال وكان خائفًا من العواقب في حال رفض التعاون".

وذكر المحامي إن "النيابة قدمت لائحة اتهام معدلة بعد مفاوضات طويلة. وعلى الرغم من أن النيابة ترفض تسمية التعديلات تفاهمات في إطار صفقة ادعاء حسب موقف النائب العام، فإن لائحة الاتهام المعدلة تبنت معظم موقفنا فيما يتعلق بالأفعال المنسوبة إلى مَمان".

وأضاف "تثبت لائحة الاتهام المعدلة غياب نية ووعي ممان في اللقاء الأول وكذلك أنه لم يفعل شيئًا فعليًا واضطر فقط للاستماع إلى ما طلبوا منه خوفًا من العواقب إذا رفض لقاء الأشخاص الذين قابلهم في اللقاء الثاني"، وشدد على أن موكله لم "يُتهم بالخيانة أو التجسس".