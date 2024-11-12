شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق منافسات بطولة وزارة الداخلية الـ14 لكرة القدم بالرياض والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - انطلقت منافسات بطولة وزارة الداخلية الـ (14) لكرة القدم للقطاعات الأمنية، التي ينظمها الاتحاد الرياضي السعودي لقوى الأمن الداخلي على ملاعب المديرية العامة للدفاع المدني في مدينة الرياض، بحضور مدير عام الدفاع المدني اللواء الدكتور حمود بن سليمان الفرج.
وتهدف البطولة إلى الإسهام في رفع المستوى اللياقي والبدني وتعزيز قيمة التنافس والحراك الرياضي، وتأكيدًا لأهمية ممارسة الرياضة والمشاركة في المسابقات المحلية والدولية.
وتهدف البطولة إلى الإسهام في رفع المستوى اللياقي والبدني وتعزيز قيمة التنافس والحراك الرياضي، وتأكيدًا لأهمية ممارسة الرياضة والمشاركة في المسابقات المحلية والدولية.