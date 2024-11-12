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انطلاق منافسات بطولة وزارة الداخلية الـ14 لكرة القدم بالرياض

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اليوم - الرياض 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - انطلقت منافسات بطولة وزارة الداخلية الـ (14) لكرة القدم للقطاعات الأمنية، التي ينظمها الاتحاد الرياضي السعودي لقوى الأمن الداخلي على ملاعب المديرية العامة للدفاع المدني في مدينة الرياض، بحضور مدير عام الدفاع المدني اللواء الدكتور حمود بن سليمان الفرج.
وتهدف البطولة إلى الإسهام في رفع المستوى اللياقي والبدني وتعزيز قيمة التنافس والحراك الرياضي، وتأكيدًا لأهمية ممارسة والمشاركة في المسابقات المحلية والدولية.
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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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