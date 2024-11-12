شركة سوق الكربون الطوعي الإقليمية تُطلق منصة لتداول أرصدة الكربون الطوعي لتوجيه التمويل نحو مشاريع مناخية عالية الجودة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أطلقت شركة سوق الكربون الطوعي الإقليمية منصتها لتداول أرصدة الكربون الطوعي، بمشاركة 23 شركة سعودية ودولية في أول أيام تداولاتها.

ويعد هذا الإطلاق علامة فارقة في مسيرة المملكة وطموحاتها نحو جعل سوق الكربون الطوعي من بين الأكبر على مستوى العالم بحلول عام 2030.

وتهدف المنصة إلى تعزيز العرض والطلب على أرصدة الكربون عالية الجودة في الجنوب العالمي، ما يسهم في توجيه التمويل نحو المشاريع المناخية ذات الأولوية، فضلاً عن دعم التحول إلى الحياد الصفري للانبعاثات عالمياً.

وفي تصريح لها، قالت ريهام الجيزي، الرئيس التنفيذي لشركة سوق الكربون الطوعي الإقليمية: "الرسالة قبيل مؤتمر COP29 واضحة، إذ يتطلّب تسريع جهود إزالة الكربون عالمياً توفير تدفقات مالية ضخمة للمشاريع المناخية الضرورية. ويمكن أن تسهم أسواق الكربون الطوعية ذات المعايير العالية في تقليص فجوة تمويل المناخ خلال هذا العقد، ولكن لتحقيق ذلك، يجب إنشاء بنية تحتية مؤسسية تتيح للمشترين والبائعين تعزيز مشاركة القطاع الخاص وتحقيق إمكانات السوق بشكل كامل."

وأضافت الجيزي: "يمثل إطلاق منصة التداول، والتي نستهلها بمزادات افتتاحية لأرصدة كربون عالية الجودة، خطوة مهمة في مسيرتنا لنكون أحد أكبر أسواق الكربون الطوعي في العالم بحلول 2030. ونسعى لتطوير سوق يمول مشاريع مناخية على مستوى العالم، بهدف الحد من الانبعاثات وإزالتها على نطاق واسع. ومن خلال مشاريع تمتد من آسيا إلى أمريكا اللاتينية، تشمل استعادة الغابات وحماية التنوع الحيوي، ودعم تقنيات تخزين الكربون في مواد البناء، أو مبادرات إنتاج الفحم الحيوي... ونحن نعمل جنباً إلى جنب مع الشركات السعودية والدولية لتحويل الطموحات المناخية إلى أفعال ملموسة في تمويل المناخ، بما يتماشى مع أجندة مؤتمر COP29."

وتمتاز المنصة ببنية تحتية تتماشى مع متطلبات السوق من حيث الشفافية، وقابلية التوسع، والسيولة المتزايدة، من خلال توفير:

بنية تحتية بمعايير مؤسسية تتيح إجراء تعاملات شفافة وآمنة

استكشاف الأسعار والبيانات لمشاريع أرصدة الكربون، وهو أمر أساسي لنمو السوق عالمياً وتوفير مؤشرات سعرية لمشاريع من مناطق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

ربط السوق المفتوح مع السجلات العالمية الرائدة

فرص لتطوير بنية تحتية متخصصة للتداول في أرصدة الكربون بما يتماشى مع مبادئ التمويل الإسلامي

توفير مزايا مثل المزادات، وطلبات عروض الأسعار، والتداول خارج المنصة، وسيعقب ذلك إطلاق سوق التداول الفوري ومزايا أخرى في 2025

وكانت شركة سوق الكربون الطوعي الإقليمية قد أعلنت في وقت سابق عن تعيين شركة Xpansiv، المزود الرائد للبنية التحتية لأسواق تحول الطاقة على مستوى العالم، لتوفير البنية التحتية التكنولوجية الخاصة بالمنصة.

ونظمت شركة سوق الكربون الطوعي الإقليمية تعاملات افتتاحية على شكل مزاد على أكثر من 2.5 مليون طن من أرصدة الكربون عالية الجودة، فيما شاركت في إطلاق المنصة 23 شركة سعودية ودولية هي:

إنيرجروب المحدودة أرامكو للتجارة ألفا ستار البحر الأحمر الدولية البنك الأهلي السعودي بنك الخليج الدولي البنك السعودي الأول جولف السعودية سابك سوكار شركة أسمنت المنطقة الشرقية شركة أسمنت اليمامة شركة أسمنت ينبع الشركة السعودية للكهرباء صندوق الاستثمارات العامة طيران ناس فاليتيرا لوبريف –أرامكو السعودية لزيوت الأساس مصنع قمة السعودية للبلاستيك معادن المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة مجموعة SCB الهيئة العامة للطيران المدني

وبلغ سعر المقاصة (التسوية) في مزاد السلة الأساسية 37.5 ريال سعودي لكل من أرصدة الكربون.

وتسعى شركة سوق الكربون الطوعي الإقليمية من خلال إجراءات التحقق التي تنفذها لضمان أن أرصدة الكربون المعروضة في المزاد تلتزم بأعلى معايير النزاهة الدولية.

وتشمل هذه الأرصدة 17 مشروعاً مناخياً عالي الأثر من حول العالم، حيث نشأ 75% منها في الجنوب العالمي، بما في ذلك بنغلاديش والبرازيل وإثيوبيا وماليزيا وباكستان وفيتنام.

وتماشياً مع التوجيهات التي وضعتها الجهات الدولية المعنية، فإن 20% من إجمالي سلات الأرصدة المعروضة في مزاد العام الحالي تشمل أرصدة لإزالة الكربون من ضمنها أرصدة مستدامة ومتميزة.

وتنشأ بعض الأرصدة التي سيتم بيعها اليوم من مشاريع مناخية متنوعة، منها:

من مختلف أنحاء الجنوب العالمي: مشاريع غاز المكبات التي تحتجز الميثان عوضاً عن إطلاقه في الغلاف الجوي.

من إثيوبيا: مشروع لإعادة تشجير الغابات في منطقة هومبو، يهدف أيضاً إلى تخفيف تآكل التربة وحفظ الموارد المائية، ويوفر فوائد دخل للمجتمعات المحلية.

من الولايات المتحدة: مشروع تطوير تقنيات تهدف إلى احتجاز وحقن ودمج ثاني أكسيد الكربون في الخرسانة الطرية التي لم تتصلب بعد.

ولتحقيق أهداف اتفاقية باريس والوصول إلى أهداف صافي الانبعاثات الصفرية العالمية، يحتاج السوق الناشئ والدول النامية إلى استثمار 2.4 تريليون دولار أمريكي في العمل المناخي سنويًا بحلول 2030.

ويمكن لأسواق الكربون الطوعية حول العالم أن تلعب دورًا حيويًا في سد الفجوة التمويلية المناخية التي تعد من أولويات مؤتمر COP29، حيث يُتوقع أن تصل قيمتها إلى 100 مليار دولار أمريكي في 2030.

وكانت شركة سوق الكربون الطوعي الإقليمية قد تأسست في عام 2022 من قبل صندوق الاستثمارات العامة ومجموعة تداول السعودية، لتقديم الاستشارات والموارد المطلوبة لدعم الشركات والقطاعات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ومساندتها للقيام بدورها في التحول إلى الحياد الصفري للانبعاثات عالمياً، وضمان بقاء منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في صدارة جهود العمل المناخي، وأن تقود المملكة الجهود العالمية لمواجهة تحديات المناخ.

وتسعى الشركة إلى قيادة مساراً موثوقاً نحو تأسيس سوق كربون طوعي مزدهر في المملكة وخارجها، ونفذت ضمن هذه الجهود مزادين قياسيين لأرصدة الكربون الطوعي، الأول في الرياض والثاني في نيروبي، وتم من خلالهما بيع أكثر من 3.6 مليون طن، مما عزز الطلب في المنطقة.

وتدعم شركة سوق الكربون الطوعي الإقليمية طموحات صندوق الاستثمارات العامة لتحقيق أهداف الحياد الصفري للانبعاثات بحلول 2050، وبخاصة وأن الصندوق يقود أنشطة الاستثمار والابتكار الضرورية لمواجهة آثار التغير المناخي ودعم جهود المملكة لتحقيق صافي الانبعاثات الصفري بحلول العام 2060.