شكرا لمتابعة خبر عن مليونير: خسرت ثروتى لبعدي عن الله ..فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - “كنت أملك ملايين، لكن الله ارنى كيف تذهب الدراهم”، هكذا بدأ رجل أعمال يدعى “أبو خالد”، حديثه بعد خسارته ثروته.

وقال رجل الأعمال، خلال مقطع فيديو: “كنت أملك ملايين، وضاعت مني لمح البصر لأني ما كنت أعرف الله”.

وأضاف: “الدراهم يعطيك ياها الله ما تجيبها أنت، لا تقول أنك فنان أو عندك خبرة، أنت ما عندك خبرة كذاب لو مهما تصير ما يجيبها إلا ربك سبحانه”.

وتابع: ” أنصح لوجه الله، انتبهوا لعبادة الله، وانصح كل شاب بأمرين الأول عبادة الله، والثاني رضى الوالدين”.