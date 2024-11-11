شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة اللبنانية: مقتل 38 شخصًا جراء غارات الاحتلال الإسرائيلي على لبنان والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قتل 38 شخصًا، اليوم الأحد، في غارات إسرائيلية على مناطق مختلفة في لبنان، حسبما ذكرت وزارة الصحة اللبنانية.

وقالت الوزارة إنه تم تسجيل الحصيلة الأكبر في بلدة علمات في قضاء جبيل بشمال بيروت، حيث قتل 23 شخصًا، من بينهم سبعة أطفال، بعدما استهدفت غارة إسرائيلية منزلا هناك.

قتل أمس السبت، 53 شخصًا وأصيب 99 آخرون في هجمات إسرائيلية على لبنان.

