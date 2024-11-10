شكرا لقرائتكم خبر فرع البيئه بمكه يعلن عن انطلاق يوم الغذاء العضوي في محافظات منطقة مكه ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - اعلن فرع وزارة البيئه والمياه والزراعه بمنطقة مكه المكرمه عن اطلاق فعاليات يوم الغذاء العضوي بمنطقة مكه بالمقر الرئيسي للفرع وبالمكاتب التابعه له بالمحافظات والذي يصادف يوم (١١) من شهر نوفمبر من كل عام.

وتشتمل الفعاليات على عروض مرئية ومعارض وصور وورش توعوية للتعريف بالمنتجات الزراعيه من قبل مختصين وبالشراكه مع شركات القطاع الخاص المتخصصة في تجارة وتسويق المنتجات العضوية ويهدف ذلك لزيادة وعي المستهلكين بالاغذية العضوية وفوائدها ومميزاتها.

وبهذه المناسبة اكد المهندس ماجد الخليف مدير عام فرع وزارة البيئه والمياه والزراعه بمنطقة مكه المكرمه ان الغذاء العضوي هو الغذاء الأكثر أمان وصحه للاسرة لأن الطعام الصحي يبدأ بالغذاء العضوي ولأنه خالي من أي متبقيات كيميائية ومواد معدلة وراثيا أو إضافات مصنعة ؛ وبين الخليف ان الزراعة العضوية تعزز مبدأ المحافظة على الموارد الطبيعية والتي من أهمها مصادر المياه، وبالتالي فأن الممارسات الزراعية العضوية تدعم تطبيق الوسائل والطرق الحديثة التي تساهم في ترشيد مياه الري والمحافظة على الثروة المائية كما ان الزراعه العضوية تحافظ على الموارد الطبيعية بشكل عام وتعزز التنوع الحيوي والتوازن البيئي وذلك من خلال الاعتماد على مدخلات الإنتاج الطبيعية وتطبيق الممارسات الزراعية الجيدة.

كما اشار الخليف ان الوزارة تولي الزراعه العضويه اهتماما كبيرا ودعما سخيا من خلال برامج متنوعه وان القطاع يشهد بمنطقة مكه المكرمه نموا مطردا ؛ حيث زاد عدد الحيازات العضويه بمنطقة مكه والتي تحت التحول عن (٦٥) موقعا ؛ ووصلت منافذ البيع المتخصصة بالمنتجات العضوية الى (٨٣) منفذ.

واوضح الخليف ان محافظات منطقة مكه ومن خلال المكاتب التابعه للفرع ستحتفي بهذا اليوم بفعاليات وطرق متعددة حيث سيقيم مكتب الوزارة بمحافظة الجموم الاربعاء ١٣ نوفمبر بحديقة الشهداء فعاليات متنوعه عن يوم الغذاء العضوي ؛ بينما سيقيم مكتب الوزارة بمحافظة الكامل وكذلك بمحافظة القنفذة وبمحافظة رابغ وبمحافظة الليث فعالياتهم يوم الاثنين ١١ نوفمبر بمجمع التكامل التابع لمحافظة الكامل وباسواق عبدالله العثيم بمدينة القنفذة وفي هايبر ماركت بنده في محافظة رابغ وفي مستشفى الليث العام بمحافظة الليث ؛ اما في محافظة جدة فسيكون الاحتفاء بيوم الغذاء العضوي على مدار يومين ١٠ و ١١نوفمبر في فروع لولو ماركت بينما سيكون تدشين الافتتاح بمركز لولو ماركت بفرع حي الامير فواز بمحافظة جدة. ؛ اما في العاصمة المقدسة فسيكون الاحتفاء بيوم الغذاء العضوي من خلال اقامة ورشة عمل بعنوان "التحول من الزراعه التقليدية الى الزراعه العضويه" وتستمر لمدة ثلاث ايام متتالية اعتبارا من ١١ نوفمبر الى ١٣ نوفمبر ؛ وذلك بفندق فور بينتس بحي النسيم قاعة الجوهره .