السعودية | جامعة أم القرى تبدأ غدًا استقبال طلبات التقديم على برنامج دبلوم الفندقة والضيافة لفئة الأشخاص ذوي الإعاقة

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

تبدأ جامعة أم القرى غدًا الأحد استقبال طلبات التقديم على برنامج الدبلوم المشارك (الفندقة والضيافة) لفئة الأشخاص ذوي الإعاقة (الإعاقة الفكرية – اضطراب طيف التوحد) حتى يوم الأربعاء المقبل.

وأوضحت الجامعة؛ بأن تقديم الطلب سيتم إتاحته للفصل الدراسي الثاني من العام الجامعي 1446هـ ، للطلاب والطالبات الحاصلين على شهادة الثانوية بالبرنامج التربوي التأهيلي للتربية الفكرية، مبينة ضوابط وشروط التقديم والتي تتمثل في أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، أو من أم سعودية، أو أم الأبناء السعوديين، وحاصلًا على شهادة الثانوية في البرنامج التأهيلي للتربية الفكرية بعد المرحلة المتوسطة، وأن يكون المتقدم قابل للتعليم ومن فئة ذوي الإعاقة الفكرية أو اضطراب طيف التوحد، ومن ضمن الفئة العمرية المحددة ما بين (18 – 26) عامًا، إضافة إلى أن يكون لدى المتقدم الاستقلالية التامة في الحركة والاعتماد على النفس بمهارات الحياة اليومية، ولديه الحد الأدنى من المهارات الوظيفية في القراءة والكتابة والحساب، وألاّ تقل درجة الذكاء عن “50 درجة ولا تزيد عن 69 درجة” حسب مقياس ستانفورد بينيه الصورة الخامسة، وألاّ يكون مسجلًا في التأمينات الاجتماعية “مشهد من التأمينات”، وأن يتوفر لدى المتقدمين مشهد بالإعاقة صادر من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، واجتياز المقابلة الشخصية من قبل اللجنة المختصة، مع اشتراط سداد المقابل المالي الإجمالي لرسوم الدراسة للالتحاق بالبرنامج.

وبينت الجامعة بأن التقديم سيتم عبر بوابة القبول الموحد ( تميـُّز )، وذلك من خلال الرابط التالي: https://uqu.edu.sa/App/Admission?role

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