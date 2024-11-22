احتفت معالم إماراتية بالذكرى الـ81 لاستقلال لبنان، اليوم الجمعة، عبر واجهات مضيئة حملت العلم اللبناني. وقد اضاء برج خليفة في دبي واجهته بالعلم اللبناني.

كانت هذه تفاصيل خبر برج خليفة يضيء واجهته بالعلم اللبناني احتفالا بعيد الاستقلال لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.