شكرا لقرائتكم خبر عن الضمان الاجتماعي.. ما هي عقوبة تقديم معلومات كاذبة للحصول على المعاش؟ والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قالت وزارة الموارد البشرية، إن هناك عقوبة لمن يُقدم على الخداع أو التضليل أو تقديم معلومات كاذبة عن عمد أثناء عملية التقديم أو أثناء تلقي المعاش.

وأوضحت في إجابة على الأسئلة الشائعة، عبر موقعها، إن كل من حصل على مال من الضمان الاجتماعي بغير وجه حق يعد مخالفاً.

وأكدت أن المخالف يُعاقب بغرامة لا تزيد على عشرة آلاف ريال، أو بالسجن مدة لا تزيد على سنة، أو بهما معاً: وعليه فإن تقديم أي معلومة بقصد الخداع أو التضليل تعد جريمة يعاقب عليها الفاعل بموجب أحكام النظام.

الضمان الاجتماعي وفرص العمل للمستحقين

يساهم نظام الضمان الاجتماعي في تحفيز المستحقين على العمل من خلال دعم التدريب والتوظيف والمشاريع الريادية.

ويتحدد استحقاق الأسرة لمعاش الضمان الاجتماعي بارتفاع إجمالي دخل الأسرة عن الحد المانع من عدمه.

الضمان الاجتماعي فرص العمل للمستحقين