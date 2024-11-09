شكرا لقرائتكم خبر عن طقس السبت.. أمطار رعدية على 6 مناطق والان نبدء بالتفاصيل

طقس السعودية

الدمام - شريف احمد - أعلن المركز الوطني للأرصاد، حالة الطقس المتوقعة اليوم السبت في المملكة.حسب بيان المركز، لا تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية تسبق بنشاط في الرياح السطحية تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من منطقتي حائل والحدود الشمالية.كما يتوقع تكون الضباب على أجزاء من مناطق الجوف، تبوك والحدود الشمالية.في حين تكون السماء غائمة جزئياً إلى غائمة مع فرصة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق جازان، عسير والباحة قد تمتد إلى مرتفعات منطقة مكة المكرمة.