شكرا لقرائتكم خبر عن "مجتمع معطاء".. تفاصيل إطلاق الجائزة الوطنية للعمل التطوعي والان نبدء بالتفاصيل

جائزة العمل التطوعي

الدمام - شريف احمد - أعلن المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي عن إطلاق الجائزة الوطنية للعمل التطوعي والمشاركة فيها، والتي ستقام فعالياتها بمدينة الرياض في 5 و6 ديسمبر 2024م، بالتزامن مع اليوم العالمي للتطوع، وتحت شعار "مجتمع معطاء".وأوضح المركز أن الجائزة تتكون من 6 مسارات، وهي مسار الكيانات غير الربحية، ومسار المؤسسات التعليمية، ومسار الفرق التطوعية، ومسار الأجهزة الحكومية، ومسار منشآت القطاع الخاص، ومسار الأفراد.وتهدف الجائزة الوطنية للعمل التطوعي إلى تحفيز الأفراد والجهات لتفعيل العمل التطوعي، وإبراز جهود ومنجزات العمل التطوعي، وتعزيز التكامل وتبادل الخبرات بين الجهات الفاعلة في التطوع، وإطلاق المبادرات التطوعية.وسيقام حفل الجائزة برعاية من وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية رئيس مجلس إدارة المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي، أحمد بن سليمان الراجحي، حيث يشهد عام 2024م النسخة الخامسة من إطلاق الجائزة، والتي تم إطلاقها في عام 2020م، بما يتماشى مع دور المركز في نشر ثقافة التطوع وتشجيع العمل التطوعي في المملكة بما يحقق مستهدفات رؤية المملكة 2030.وستشمل فعاليات حفل الجائزة مؤتمرًا ومعرضًا يضم 20 جهة عارضة من الجهات الحكومية وغير الربحية، بحضور ومشاركة ما يزيد عن 250 من المهتمين بالتطوع والعاملين فيه، و10 آلاف من المستفيدين.كما تتضمن فعاليات حفل الجائزة إطلاق فعالية تطوع بخبرتك، والتي تهدف إلى التركيز على التطوع الاحترافي من خلال المسؤولين والمختصين، حيث سيتم تخصيص 12 مساحة للفعالية، وبمشاركة متطوعين من أصحاب السمو والمعالي.