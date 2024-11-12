الرئيس الإسرائيلي التقى بايدن: أنت بالتأكيد صهيوني وأشكرك لأنك كنت صديقا مميزا لإسرائيل

التقى الرئيس الإسرائيلي اسحاق هرتسوغ الرئيس الأميركي جو بايدن في البيت الأبيض، حيث قال له "أنت بالتأكيد صهيوني وأشكرك لأنك كنت صديقا مميزا لإسرائيل".

‏وأضاف "لا يجب أن تكون يهوديا لتصبح صهيونيا".

ويأتي ذلك مع استمرار العدوان الإسرائيلي الجوي على لبنان، إضافة إلى محاولات التوغل البرّي من الجيش الإسرائيلي في الجنوب والتي يتصدى لها حزب الله.

ويواصل حزب الله استهداف القوات الإسرائيلية في المستوطنات قرب الحدود مع لبنان، ويستمر في عمليات إطلاق الصواريخ والمسيّرات التي يصل مداها إلى تل أبيب وحيفا.

كما تواصل اسرائيل بدعم أميركي حربها على قطاع غزة مرتكبة المجازر بحق المدنيين يوميًا.