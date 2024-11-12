شكرا لقرائتكم خبر عن تتعلق بالعلاقات الثنائية.. خادم الحرمين يتلقى رسالة خطية من رئيس جمهورية القمر والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود - حفظه الله - رسالة خطية من الرئيس غزالي عثمان رئيس جمهورية القمر المتحدة، تتصل بالعلاقات الثنائية بين البلدين.

وتسلم الرسالة صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية، خلال لقائه اليوم، وزير الخارجية والتعاون الدولي المكلف بالعالم العربي والقمريين في الخارج والفرنكفونية والاندماج الإفريقي في جمهورية جزر القمر المتحدة مباي محمد، وذلك على هامش القمة العربية والإسلامية غير العادية. بحث العلاقات الثنائية وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية، والمستجدات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

حضر اللقاء نائب وزير الخارجية م. وليد بن عبدالكريم الخريجي، ووكيل الوزارة للشؤون الدولية المتعددة والمشرف العام على وكالة الوزارة لشؤون الدبلوماسية العامة د. عبدالرحمن الرسي، ومدير عام مكتب الوزير عبدالرحمن الداود.