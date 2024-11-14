شكرا لقرائتكم خبر عن فرص عمل بالسعودية بمرتبات تصل لـ8 آلاف ريال شهريًا.. اعرف شروط التقديم والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة العمل عن فتح باب التقديم على 21 فرصة عمل فى مجالات "التسويق والمبيعات والشيفات"، للعمل فى مؤسسة ولاء الشيف للإنتاج الفنى بالمملكة العربية السعودية، وذلك بواقع 7 وظائف لكل مجال من هذه المجالات الثلاثة.
وأوضحت أن الأوراق المطلوبة، هي:
ويتم تقديم طلبات التقديم لشغل تلك الوظائف، من الساعة الثامنة صباحا، حتى الثالثة مساء، وذلك فى مقر الإدارة العامة للتشغيل بمقر وزارة العمل القديم "3 شارع يوسف عباس ـ مدينة نصر ـ القاهرة".
- صورة جواز سفر سارى.
- صورة المؤهل.
- السيرة الذاتية.
- الخبرة.
- أن يكون المتقدم حاصل على مؤهل عالى مناسب.
- وجود خبرة سابقة فى مجال الدعاية والإعلان.
- أن يكون المتقدم حاصل على مؤهل عالى مناسب ويفضل فى مجال السياحة والفنادق.
- أن يكون للمتقدم الموهبة فى تقديم المحتوى الإعلامي.
وأوضحت وزارة العمل، أن الأجور فى هذه الوظائف تتراوح ما بين 3000 إلى 8000 ريال كل شهر، ومن مزايا تلك الوظائف: عقود عمل سنوية، وتذكرة طيران ذهاب وعودة بعد السنة الأولى فى حالة التجديد، ووجود سكن ملائم.
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