شكرا لقرائتكم خبر عن انتخاب الطيار كريم جميل نائبا رئيس لجنة الإعلام والاتصال المؤسسي بالمنظمة العربية للطيران والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اجريت اليوم انتخابات لجنة الإعلام والاتصال المؤسسي للمنظمة العربية للطيران المدني، بمقر المنظمة بمدينة الرباط، بمشاركة ممثلي دول المغرب والإمارات العربية المتحدة، والجزائر، والمملكة الأردنية الهاشمية، والعراق، والسعودية، وتونس.

وأسفرت نتائج انتخابات اللجنة، بفوز ممثل مصر الطيار كريم جميل، مستشار رئيس سلطة الطيران المدني المصري، بمقعد نائب رئيس لجنة الإعلام والاتصال لمدة عامين، وفوز ممثل دولة الإمارات العربية، مصعب الحوسني، مدير الاتصال المؤسسي بالهيئة العامة للطيران المدني لدولة الإمارات بمقعد الرئيس.