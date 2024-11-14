شكرا لقرائتكم خبر عن مع بدء ماراثون الانتخابات.. تعرف على اختصاصات اتحاد الطلاب بالجامعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنطلق أعمال انتخابات الاتحادات الطلابية بالجامعات اليوم الخميس، وفقا للجدول الزمنى الذى أعلنه الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى.

ويختص مجلس الاتحاد الطلابى بالجامعات بوضع السياسات العامة للأنشطة الطلابية وآليات التنفيذ والمتابعة لكل منها، وإقرار خطط وبرامج عمل لجان الأنشطة التابعة للاتحاد وتنسيق العمل فيما بينها، والمشاركة فى وضع خطط لتدريب وصقل المهارات الطلابية والعمل على توثيق العلاقات مع الاتحادات الطلابية الأخرى والجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدنى وعمل اتفاقيات تعاون معهم بعد موافقة الجهات المختصة، ومتابعة جودة الخدمات التي تقدم للطلاب ورفع تقارير للسلطة المختصة فى حالة حدوث مشكلات أو تصور فى أداء الخدمة.

كما تختص مجالس اتحاد الطلاب باقتراح الموازنة السنوية للاتحاد وتوزيع الاعتمادات المالية على اللجان، واقتراح أوجه الصرف على استضافة الوفود والزائرين والحكام وتحديد قيمة بدلات التغذية والسفر ومصروف الجيب للمشاركين ورسوم الرحلات وقيمة السلف والجوائز والحوافز المادية والأدبية للمتميزين فى الأنشطة، ودعم شخصية الطالب بما يمكنه من القدرة على التفكير الحر، والعمل على توفير أسباب الراحة ووسائل المعيشة للطلاب داخل الجامعة وخارجها ومتابعة شكاوى وتظلمات الطلاب والعمل على حلها.