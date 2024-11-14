شكرا لقرائتكم خبر عن طرح فيلم الحريفة 2 فى دور العرض يوم 4 ديسمبر المقبل والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت الشركة المنتجة لفيلم الحريفة 2 - الريمونتادا عن إطلاق الفيلم فى دور العرض المصرية يوم الأربعاء 4 ديسمبر المقبل، على أن يُطرح فى كافة الدول العربية يوم الخميس 5 ديسمبر المقبل

فيلم "الحريفة 2 - الريمونتادا" من بطولة نور النبوي، كزبرة، أحمد غزي، عبد الرحمن محمد، سليم الترك، خالد الذهبي، ومن تأليف إياد صالح وإخراج كريم سعد، ويدور الجزء الثاني حول الحريفة بعد فوزهم بالبطولة، يتفقوا على استكمال الحلم سويًا.

وتتمحور قصة الجزء الثاني من فيلم "الحريفة" عن الشباب بعد دخولهم للجامعة لأول مرة وانبهارهم بما داخلها وعودتهم للعب كرة القدم، مع وجود "حريفة جدد" داخل الفريق سواء من العنصر النسائي أو الرجالي.

الفيلم يظهر فيه عدد من النجوم كضيوف شرف منهم آسر ياسين وأحمد فهمي ونجم الكرة الإنجليزي السابق مايكل أوين، والمعلق الرياضي أيمن الكاشف، كما انضمت لأسرة الفيلم الفنانة نورين أبو سعدة ودونا إمام،

"الحريفة" حقق نجاحًا كبيرًا على صعيد الإيرادات حيق حقق إيرادات تخطت 76 مليون جنيه عند طرحه فى يناير الماضى، ودارت أحداث الجزء الأول من الفيلم في إطار تشويقي اجتماعي حول شخصية "ماجد"، وهو شاب يعشق كرة القدم، ويتعرض والده لأزمات في حياته فيقرر نقله لمدرسة حكومية أخرى، ليتلقى خلالها بعوالم جديدة عليه، وتبدأ رحلته في الانضمام لفريق كرة القدم بأحد مراكز الشباب، ويكون صداقات جديدة ويحقق نجاحات في لعبته المفضلة.